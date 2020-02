Treno deragliato, concluse le operazioni di rimozione dei vagoni

Si sono concluse le operazioni di rimozione – iniziate domenica e terminate in anticipo rispetto al cronoprogramma – del Frecciarossa 1000 dai binari dell’alta velocità a Ospedaletto Lodigiano (Lodi), dove il treno era deragliato il 6 febbraio scorso causando la morte di due macchinisti e il ferimento di 31 persone.

Gli operai del cantiere – scrive l’Ansa – andranno avanti con le operazioni di imballaggio di vagone per vagone, indispensabile per il trasporto su gomma fino al deposito in cui si deciderà se rottamare o aggiustare le carrozze. Prosegue intanto anche il lavoro di ripristino della circolazione.