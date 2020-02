Treno deragliato, la Procura “Lo scambio non era al suo posto”. Anche domani disagi alla circolazione

“Il treno è deragliato all’altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e non lo era”.

Così il procuratore di Lodi Domenico Chiaro sul deragliamento, nella mattinata del 6 febbraio, del treno Frecciarossa Av 9595 Milano-Salerno nelle vicinanze di Livraga, in provincia di Lodi: hanno perso la vita i due macchinisti, Giuseppe Cicciù (52 anni, originario di Reggio Calabria) e Mario Di Cuonzo (59 anni, di Capua), mentre 31 persone sono rimaste ferite. Al momento dell’incidente il convoglio viaggiava ad una velocità di circa 290 km/h.

#Lodi #6febbraio aggiornamento ore 12:15, nelle immagini la ricognizione effettuata dai droni dei #vigilidelfuoco sull’area dell’incidente ferroviario. Prosegue la messa in sicurezza della zona pic.twitter.com/y24CYppt5n — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 6, 2020

“Sapete che ci sono state attività di manutenzione in quel tratto – le parole del procuratore -, stiamo cercando di capire quali attività sono state svolte e che tipo di nesso ci sia tra questa attività e il verificarsi del disastro. Questa è una delle ipotesi, le verifichiamo tutte”. “Escludo – ha poi voluto precisare Chiaro – qualsiasi riferimento a un’attività volontaria, l’ipotesi di attentato è destituita di ogni fondamento”.

La procura ha aperto un’inchiesta per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. Anche Trenitalia e Rfi – come annunciato dall’ad di Fs Gianfranco Battisti – hanno avviato un’indagine interna.

#Lodi #6febbraio aggiornamento ore 8:30, incidente ferroviario: deceduti i due macchinisti, 28 i feriti. Prosegue il lavoro delle squadre di #vigilidelfuoco al lavoro per la messa in sicurezza dei convogli pic.twitter.com/fskFGqOjxU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 6, 2020

IPOTESI DI UNO SCAMBIO “A ROVESCIO” – Secondo quanto riportato dall’Agi, una delle ipotesi sull’incidente ferroviario riguarderebbe uno scambio “rimasto a rovescio” rilevato però dall’impianto in posizione “normale” di via libera. Un errore – scrive l’agenzia – che potrebbe risalire ai lavori di manutenzione che si stavano svolgendo sui binari nei giorni precedenti; equivoco provocato da errore umano, ovvero una “dimenticanza”, oppure di natura tecnica, dal quale è conseguito lo sviamento del convoglio.

In base a quanto spiegato, uno scambio ferroviario “a rovescio” indica una piccola deviazione sulla linea (se, ad esempio su quella principale sono in corso dei lavori) di cui il treno è avvertito e per la quale è costretto a rallentare. Se questo rallentamento non avviene è possibile il deragliamento: in questo caso il treno Frecciarossa 9595 andava a 290 chilometri orari di velocità al momento dello schianto, e dunque non avrebbe ricevuto alcun segnale di deviazione per rallentare. All’attenzione degli investigatori anche un “fonogramma” arrivato alla centrale operativa di Bologna e grazie al quale, “all’atto della riconsegna lo scambio è stato confermato in posizione normale”.

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA – A seguito dell’incidente sono previste per tutta la giornata, e per quella di venerdì 7 febbraio, modifiche alla circolazione ferroviaria dei treni AV, media-lunga percorrenza e regionale. I treni alta velocità fra Milano e Bologna percorrono la linea convenzionale fra Milano e Piacenza con rallentamenti fino a 60 minuti. Previste anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Ai passeggeri è garantito il viaggio sui primi treni utili successivi.

Sulla linea Milano – Torino i treni regionali arrivano e partono da Milano Porta Garibaldi, invece che da Milano Centrale. Sulla linea Verona – Brescia – Milano Centrale i regionali arrivano e partono da Milano Lambrate invece che da Milano Centrale. Sulla linea Lodi – Saronno (S1) i treni regionali sono limitati a Melegnano e Milano Rogoredo. I convogli della linea Milano Bovisa FNM– Melegnano (S12) sono limitati a Milano Rogoredo.

