“Una candidata leghista ha disperso i voti dei moderati”

I militanti e gli eletti di Forza Italia si sono ritrovati a Mucinasso di Piacenza per analizzare l’esito del voto alle Regionali e per fare il punto sulle prossime attività del Partito.

Durante l’incontro si sono registrati diversi interventi da parte dei presenti.

Il commissario provinciale Gabriele Girometta ha dichiarato:” Ringrazio nuovamente i nostri candidati alle elezioni regionali appena concluse (Leonardo Bersani, Marcello Minari, Simona Traversone e Maria Rosa Zilli) per il grande impegno che hanno profuso in una campagna elettorale molto difficile per il nostro partito che, pur sapendo di partire in svantaggio rispetto agli alleati di Centrodestra, non si sono sicuramente risparmiati.”

“I risultati ci dicono che la candidatura di una presidente dichiaratamente leghista da un lato ha rinforzato la componente sovranista degli elettori mentre dall’altro ha disperso i voti dei moderati di ispirazione cattolica che da sempre sono il serbatoio naturale del nostro partito. Il dato di Piacenza, di poco superiore alla media regionale, conferma questa analisi.”

“In politica sono gli ideali che contano: a quelli noi ci dobbiamo aggrappare e lavorare per recuperare il nostro tradizionale consenso” continua il commissario provinciale.

“Il lavoro di confronto con le varie zone della provincia svolto in questo periodo, anche attraverso i banchetti elettorali, ci ha permesso di riattivare un dialogo con la gente che forse è mancato nei tempi più recenti: su questa strada noi lavoreremo tantissimo.”

“Abbiamo tanti buoni amministratori in tutti i Comuni della Provincia, siamo componente della maggioranza del Comune di Piacenza e sosterremo convintamente e lealmente il Sindaco Patrizia Barbieri e la sua giunta.

Ci mettiamo a disposizione dei cittadini, delle imprese e dei liberi professionisti che abbiano necessità e bisogni in quanto possiamo contare su una qualificata rappresentanza parlamentare con i senatori Annamaria Bernini e Adriano Paroli nonché un consigliere regionale che a breve verrà nominato.”

“Questa serata aprirà una serie di incontri che diventeranno un appuntamento fisso nella nostra attività e ben presto annuncerò il direttivo provinciale con la distribuzione di incarichi per supportarmi nella mia attività”

“Forza Italia riparte con nuovo slancio e con nuove regole che si chiamano coerenza con i nostri ideali e con gli obbiettivi condivisi e con la voglia di lavorare in una squadra che riesca a supportare e rappresentare i bisogni dei nostri cittadini e delle nostre imprese, ma soprattutto difendersi dai governi di sinistra che sanno solo inventarsi nuove tasse e che non vogliono mettere mano alle spese improduttive, vero male del Paese Italia.” conclude il commissario Gabriele Girometta. (nota stampa)