“Una conversione green per l’Emilia Romagna”. 58 associazioni scrivono a Bonaccini

Adulti e giovanissimi assieme, per un appello corale congiunto, inviato al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che ha unito le forze ambientaliste ed ecologiste impegnate in prima linea sui problemi di ordine ambientale nelle province di Rimini, Forli- Cesena,Ravenna, Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia e Piacenza.

Una pluralità di realtà (in tutto 58 associazioni) che interpellano il Governatore, a pochi giorni dalla nomina del nuovo Assessore regionale all’Ambiente, sui temi dell’emergenza climatica, sostenibilità ambientale, tutela del territorio e qualità della vita, chiedendo “azioni immediate di prevenzione, incentivazione delle rinnovabili, transizione ecologica ampia e totale a tutti i comparti produttivi, commerciali e sociali, pubblici e privati”.

“Ci attendiamo – scrivono – una pianificazione di transizione ecologica su tutte le tematiche che riguardano l’ambiente. La gravità della crisi climatica ed in generale i livelli di crisi ambientale, a cominciare dalla scarsità delle risorse, ci chiamano ad intervenire con urgenza e ad un cambio di passo. Ricordiamo che l’Emilia-Romagna è la regione che emette in atmosfera più CO2 pro-capite, circa 9 tonnellate per persona, contro una media di 7 tonnellate italiane e che l’intera pianura padana in cui si colloca l’Emilia-Romagna è tra i territori più inquinati del mondo per l’aria”.

“La transizione ecologica – proseguono – non può essere considerata come un elemento di rinuncia per il sistema produttivo, ma come opportunità per costruire azioni su settori strategici completamente nuovi e su questo l’Emilia-Romagna potrebbe fungere da modello d’avanguardia e trainante a livello nazionale ed europeo”. Con la lettera si chiede al Presidente Bonaccini di “poter prevedere, sin da ora, occasioni di consultazione e confronto sulle tematiche sopra citate, prevedendo con le scriventi, Tavoli permanenti di approfondimento, analisi ed impegno specificatamente alle problematiche sopra elencate”.

“Vogliamo essere protagonisti in prima linea – concludono – della conversione green di questa Regione, che può e deve essere, a nostro avviso, un faro per il resto del Paese sul fronte ambientale”.