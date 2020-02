Una Virtus Riverponte “incerottata” cade in casa contro Cortemaggiore

Dopo due vittorie consecutive per la Virtus Riverponte arriva lo stop casalingo contro un coriaceo e meritevole Cortemaggiore, che dopo alcuni anni riesce ad avere la meglio su una Virtus caparbia e concentrata ma con troppi giocatori assenti. Se a tutto questo si aggiunge un inspiegabile 13 su 27 ai tiri liberi si capisce il motivo della sconfitta.

Nel 1° quarto ai canestri di Cottini e Di Giorgio, che disputano una grande prova complessiva, rispondono prontamente Perini e Sebastiani e il parziale si chiude con il punteggio di 17 a 19 a favore dei magiostrini. Nel 2° quarto la Virtus prova a spingere sull’acceleratore ma alle due bombe di Pari, codiuvato dall’abile regia di Bricchi, risponde il solito Perini e si va al riposo lungo con il risultato di 33 a 35 a favore degli ospiti.

Al ritorno in campo sembra che la Virtus attraverso l’intensità difensiva messa in campo da Pirolo, Villani, Gregori e Massari possa infastidire gli ospiti che però riescono a tenere botta grazie alle importanti rotazioni di cui dispongono e il parziale si chiude sul punteggio di 47 a 51. Nell’ultima frazione la Virtus carica di falli tenta il tutto per tutto, ma la precisione al tiro degli esterni di Cortemaggiore permette agli ospiti di chiudere la contesa sul punteggio di 66 a 71.

Si torna in palestra per preparare due insidiose trasferte consecutive, che permetteranno alla Virtus di scoprire le proprie reali ambizioni in chiave play off.

VIRTUS RIVERPONTE – IRA TENAX CORTEMAGGIORE 71/66 (17/19, 33/35, 47/51, 66/71)

VIRTUS: COTTINI 21, BRICCHI 8, PARI 11,VILLANI T. ,MASSARI, DI GIORGIO 19, PIROLO 4, GREGORI 3. ALLENATORI LUCEV E BUSA