Uomo trovato morto nei pressi del sottopasso in via dei Pisoni

Tragico ritrovamento, nelle prime ore del mattino del 4 febbraio, nella zona della stazione a Piacenza.

Un uomo è stato trovato senza vita, a fianco della sua bicicletta.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, l’ambulanza della Pubblica Assistenza e le volanti della Questura di Piacenza.

Al momento sono in corso indagini per chiarire l’accaduto, ma sembra che l’uomo, un cittadino marocchino di 55 anni, sia morto per cause naturali.