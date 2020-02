Vertice in Prefettura: a Piacenza scuole chiuse fino al 25 febbraio

Vertice in Prefettura a Piacenza sabato 22 febbraio dedicato all’emergenza coronavirus: decisa la chiusura delle scuole a Piacenza fino al 25 febbraio.

“Le decisioni prese si basano su analisi di contesto nazionale – ha precisato il Prefetto Maurizio Falco ai cronisti – e per questo abbiamo deciso di prolungare la chiusura delle scuole”.

Confermato anche lo stop alle manifestazioni pubbliche e quelle sportive fino al 25 febbraio.

Verrà convocata una doppia riunione quotidiana tra gli esperti e le istituzioni in Prefettura per monitorare la situazione.

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ha specificato che verranno chiusi anche gli impianti pubblici sportivi fino a quella data.

“Abbiamo considerato le dinamiche – ha fatto notare – nelle province confinanti (Cremona, Lodi e Pavia ndr), sono in contatto costante con gli amministratori locali e confrontandoci abbiamo ritenuto che sia utile prendere questi provvedimenti”.

Per ora non c’è nessuna misura di chiusura degli esercizi pubblici. “Il caso accertato a Piacenza – ha aggiunto la Barbieri – riguarda una persona che non risiede in città”.

Luca Baldino, direttore dell’Ausl di Piacenza ha fatto il quadro sanitario: “Abbiamo attualmente tre persone ricoverate nel reparto di Malattie Infettive come sospetti coronavirus, la prima è una donna anziana confermata nella diagnosi.

E’ una paziente che è residente a Codogno e che si era presentata al nostro Pronto Soccorso per problematiche di natura respiratoria e che non è in condizioni critiche. Si trova in isolamento in ospedale. Non è un piacentino che ha girato nelle nostre strade, è una signora anziana che non ha avuto contatti sul nostro territorio”.

“Stiamo aspettando i tamponi di altri due ricoverati, uno di un paese vicino a Codogno e il terzo l’infermiere da due giorni in isolamento”.

“Al momento la situazione di rischio di Piacenza non si è modificata rispetto a ieri – ha aggiunto – non abbiamo casi autoctoni, ma stiamo monitorando continuamente la situazione”.

Per quanto riguarda i dipendenti del’azienda Mae di Fiorenzuola (quella del manager rientrato dalla Cina definito “paziente zero ), Baldino ha ricordato che sono stati eseguiti i test coi tamponi su 70 persone e sono stati inviati per l’esame all’ospedale S. Orsola di Bologna.

“Abbiamo individuato anche i dodici operatori sanitari – ha affermato Baldino – che sono venuti a contatto con la paziente risultata positiva al tampone e sono già in isolamento domiciliare e stiamo già eseguendo i testi, stiamo verificando tutti i casi possibili. Ma la situazione in ospedale è buona e non abbiamo un sovraffollamento nè un aumento della richiesta di accessi”.

