Vetri delle auto sfondati, su Facebook “piovono” segnalazioni

Vetri dell’auto sfondati in varie zone di Piacenza: dall’inizio dell’anno “piovono” le segnalazioni su facebook.

Come testimoniano le foto e i post comparsi su alcuni gruppi – raggruppati in un collage che ci ha mandato un lettore (QUI SOTTO) – come “Sei di Piacenza se” o “Piacenza chiedilo a me”, alcuni cittadini lamentano il reiterarsi di atti vandalici: “Dal 4 gennaio è la terza volta che succede, inizio ad avere paura” – si legge in un caso-; “A me uno la notte tra l’8 e il 9 febbraio, il secondo tra il 10 e l’11 in via Rogerio: ho fatto denuncia ma non possono farci niente…” – scrive sconsolata un’altra cittadina.

E secondo quanto ci riporta il nostro lettore, la maggior parte degli episodi si starebbero verificando in via Farnesiana. “Sabato – scrive – solo in quella zona ci sono state tre macchine sfondate”. “Lì ci sono uno o più serial killer dei finestrini” – conferma in un altro post un utente. E a riprova di una situazione ormai divenuta insostenibile, annuncia “Vorremmo fare una denuncia collettiva”.