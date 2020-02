Virtus corsara in trasferta contro Casalmaggiore

CASALMAGGIORE – VIRTUS RIVERPONTE 76/80 (27/27, 50/37, 63/51, 76/80)

COTTINI 12, GREGORI 3, BRICCHI 9, BACIGALUPI 8 , PARI 8, VILLANI T.12, MASSARI, DI GIORGIO 16, PIROLO 3, MASSARI , MARKOVIC 9. ALLENATORI LUCEV E BUSA

La pazza Virtus in una partita pazzesca sbanca il difficilissimo e caldissimo campo di Casalmaggiore vendicando la sconfitta subita nel girone di ansata.

Partita sempre tesa che i padroni di casa, fino a pochi minuti dalla fine, hanno saldamente in pugno ma che in un finale rocambolesco i ragazzi dei coach Lucev e Busa riescono a fare propria.

Partono fortissimo i giovani di Casalmaggiore con Pala e Bonazzoli che tirano con percentuali mostruose a cui risponde prontamente tutto il quintetto sceso in campo. Il 1° quarto si chiude con il parziale di 27 pari con le difese che concedono veramente troppo agli attacchi.

Nel secondo periodo la partita sale ancora più d’intensità e la capacità realizzativa dei padroni di casa rimane inalterata con il 100% ai liberi e con quasi il 90 % dal campo, mentre gli ospiti frastornati iniziano a litigare con il ferro e non riescono a difendere sui tiratori tanto che il parziale si chiude sul punteggio di 50 a 37 a favore dei ragazzi di coach Maffei.

Alla ripresa delle ostilità, grazie anche al ritrovato spirito di squadra ed a una difesa meglio disposta sul terreno di gioco la Virtus riesce a limitare i tiratori avversari ma nonostante i buoni propositi il divario rimane di 12 lunghezze sul punteggio di 63 a 51,

Nell’ultimo periodo con le due bombe di Deco’ la Virtus vacilla e non riesce a reagire tanto che molti dei tiri liberi concessi inspiegabilmente non vengono realizzati. A pochi minuti dalla fine della contesa dopo un time out assolutamente necessario la Virtus si trasforma e trascinata da un Di Giorgio in versione NBA per punti e rimbalzi, da un Villani T. in uno stato di forma invisibile e dal Baci che oltre alle 2 bombe mette un canestro pazzesco che a pochissimo dalla fine determina il sorpasso di 1 punto a favore degli ospiti.

Il finale degno di un thriller determina 4 espulsioni di cui 3 per i padroni di casa e la Virtus con questa vittoria sofferta ma meritata torna ai piani alti della classifica.

Da segnalare i 29 punti realizzati nell’ultimo periodo grazie ad un gioco corale di ottima qualità condotto dall’abile regia dei play Villani T. e Bricchi, dalla caparbietà di Markovic e Pari, dalla intensità di Cottini, Pirolo e dell’acciaccato Gregori e dall’incitamento di Massari che ha messo a dura prova le sue corde vocali.

Ora tutti in palestra al netto infortuni e squalifiche per preparare il prossimo impegno casalingo contro Cortemaggiore con la speranza di un bella cornice di pubblico a fare il tifo.