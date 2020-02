Ziano, annullato l’incontro del Gruppo di lettura

Coronavirus, come informano i responsabili del Gruppo di lettura di Ziano (Piacenza) è stato annullato, per motivi precauzionali, l’incontro previsto per mercoledì 26 febbraio in biblioteca a Ziano.

“Speriamo al più presto di poter ripristinare le nostre attività – commentano dal Gruppo di lettura -. Vi terremo informati”.