Scontro tra una moto e una vettura a San Nicolò (Piacenza) nella serata del 6 marzo.

L’impatto, tra un’Audi e una moto da cross, è avvenuto in via Agazzano per ragioni ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio il centauro, soccorso dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica. Leggermente contuso il conducente dell’auto. Per i rilievi sono arrivati gli agenti della Polstrada.

Foto 2 di 2



In condizioni gravi il giovane, un ventenne, in sella alla moto.