L’universo dei giochi in Italia dopo gli ultimi provvedimenti legislativi (e l’aumento del PREU)

In Italia lo status del settore giochi è quantomai frastagliato, soprattutto da un punto di vista normativo. Non è un segreto, infatti, che le ultime novità, in ordine di tempo Decreto Dignità e “Decretone”, che comprende Reddito di Cittadinanza e Quota 100, hanno dato parecchie percosse al settore. In ultimo, in piena emergenza coronavirus, lo scorso 10 febbraio si è registrato un nuovo aumento del Prelievo Erariale Unico su slot e VLT: volontà della Legge di Bilancio approvata negli scorsi mesi. Con questo il Ministero ha aumentato il prelievo, senz’altro, ma anche istituito il Registro Unico degli Operatori del gioco pubblico, con conseguente blocco agli operatori che, in Italia e all’estero, operano senza concessione. Se il Preu, in stima, salirà dai 530 ai 580 milioni entro il prossimo anno, sono state anche incrementate le misure di contenimento e contrasto al gioco illegale. Ma come è la situazione, nel dettaglio, del gioco in Italia?

Stando alla più attendibile fotografia sullo stato dell’arte, pubblicata da slotsgratisonline.it, la top ten nella spesa è guidata da Roma, seguita da Milano, Napoli, Torino, Brescia, Bergamo, Salerno, Bari, Caserta e Bologna. Le tre regioni top sono, però, Lombardia, Campania e Lazio. La prima rappresenta da sola il 19% della quota globale in Italia, con una spesa di 3,31 miliardi, in calo dello 0,3% rispetto al 2017. Subito dopo la Campania, unica che non ha subito alcuno scotto, mantenendo una spesa netta di 1,82 miliardi di euro con un calo dello 0,4%. Chiude la top three il Lazio, con una perdita di tre miliardi.

L’Emilia-Romagna, al pari del veneto, si ferma a 1,4 miliardi di euro. I dati dell’Emilia-Romagna sono quantomai significativi: in regione è attiva una legge di contrasto al gioco d’azzardo (https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/documenti-tematici/gioco-dazzardo/la-normativa-dellemilia-romagna-per-il-contrasto-del-gioco-dazzardo-patologico/) che, nel corso del 2019, ha portato anche alla chiusura di 20 esercizi legali nell’area di Cattolica, Riccione e Rimini ma la regione ha mantenuto comunque numeri alti, comprendendo anche Bologna nella top ten di cui sopra. Infatti, il capoluogo emiliano-romagnolo, con relativa provincia, ha all’attivo un giocato di 1.378.236.721 mila euro, seguita da Modena che si distanzia poco sotto con oltre un milione di giocato. Ravenna e Reggio Emilia tengono bene botta, mentre più distanti sono le altre città e province tra cui Forlì-Cesena, Parma e Piacenza. Nella classifica delle regioni in alto anche la Puglia, con 1,11 miliardi, la Toscana con 1,8 miliardi, il Piemonte con 1,02 miliardi.

Come stanno, invece, le cose dal punto di vista dei gusti degli italiani? Slot e VLT dominano sempre, con una spesa di 2,1 miliardi di euro. Crescono anche le scommesse sportive e virtuali con un positivo +8,8% rispetto al 2017. In forte calo, invece, SuperEnalotto e Scommesse ippiche, al -24,7%. Buoni risultati consegue anche il Bingo (in crescita del +6,6%). Se la spesa per i Gratta&Vinci non ha subito variazioni di rilievo, peggiore è la sorte del Lotto, stabile a -3,4%. I dati elencati sono confermati anche dal trend delle regioni con la spesa maggiore: Lombardia, Campania e Lazio, infatti, seguono le percentuali di cui sopra. Le slot e le VLT calano nel solo Lazio, del 4%, con una raccolta di 1 miliardo di euro.