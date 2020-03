A Berlino i premi al cinema italiano nel segno del Bobbio Fest

Il Gobbo d’oro e Bobbio portano fortuna al cinema italiano.

Lo sottolinea con un post su Facebook la direttrice artistica del Bobbio Film Fest Paola Pedrazzini che formula i “complimenti” a Giorgio Diritti e ad Elio Germano, Orso d’argento alla Berlinale come miglior attore per il ruolo di Ligabue in “Volevo nascondermi”.

E complimenti anche ai gemelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, che si sono aggiudicati l’Orso d’argento per la miglior sceneggiatura per “Favolacce”. I fratelli romani avevano vinto il Gobbo d’Oro, il premio del Bobbio Film Fest nell’edizione del 2018.

Vi aspettiamo quest’estate al Bobbio Film Festival!