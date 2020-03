“Ordinati 100 mila test sierologici per gli operatori sanitari e sociosanitari”

“Abbiamo ordinato 100 mila test sierologici, da eseguire su operatori sanitari e socio sanitari”.

Lo ha annunciato il commissario ad acta per l’emergenza dell’Emilia Romagna, Sergio Venturi, durante la consueta diretta Facebook per fare il punto della situazione in merito all’emergenza coronavirus.

I tamponi per tutti, ha ammesso lo stesso Venturi, non ci sono: con questa procedura sarà possibile effettuare una scrematura e utilizzarli in maniera più mirata.

I test sierologici sono esami del sangue e consentono di capire se chi vi viene sottoposto è stato in contatto con il virus in passato, sviluppando la malattia o in modo asintomatico. In base all’esito, ha detto Venturi, si procederà ad eseguire il tampone.

“Noi per il momento seguiamo le indicazioni del Governo, ossia eseguiamo i tamponi solo su soggetti sintomatici. I test sierologici saranno sufficienti per testare i dipendenti, che sono 62 mila, calcolando anche chi lavora nelle retrovie. Se il test è negativo, il test viene rieseguito dopo 15 giorni. Se invece è positivo, eseguiremo il tampone”.

“Per quelli che amano i dati delle altre Regioni, noi abbiamo refertato 5193 tamponi, sono in totale quasi 53 mila – dice Venturi -, di questi 2200 sono positivi, mentre i nuovi casi sono 795. Questi due numeri sono diversi perché vengono conteggiati anche i test di controllo sui pazienti già in carico. All’inizio dell’epidemia avevamo il 90% dei tamponi con esito positivo, oggi siamo in una situazione in cui quelli negativi sono la maggior parte. E’ un risultato positivo”.