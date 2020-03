Africa Mission “Il Covid è arrivato in Uganda, blocco attività e progetti: aiutateci”

“Abbiamo continuato a sperare, fino in ultimo, che il virus risparmiasse l’Uganda; purtroppo, invece, la sera del 21 marzo, alle 22:12, è arrivata la notizia che il primo contagio è stato rilevato”. Così Africa Mission-Cooperazione e Sviluppo, Ong piacentina impegnata in diversi progetti umanitari, rende noto del primo caso di positività al coronavirus nel paese Africano. “Lo ha portato da Dubai un ugandese di 36 anni ritorno da un viaggio di affari – spiegano i responsabili -. Anche se il momento era atteso, è stato comunque un tuffo al cuore.

Già nelle settimane scorse – commentano ancora da Africa Mission – avevamo cominciato a prepararci al peggio adottando procedure specifiche (inviate il 12 marzo) per preparare tutti i nostri collaboratori locali ed espatriati all’eventualità che l’emergenza si concretizzasse, e invitando anche i nostri collaboratori espatriati a valutare se rientrare in Italia o rimanere in Uganda per far fronte alla situazione.

Abbiamo poi organizzato, in tutte le nostre sedi, incontri di formazione e informazione per i collaboratori locali e espatriati.

Ora si inizia a fare sul serio – dichiarano -.Come abbiamo sperimentato in Italia, l’unico strumento efficace contro la propagazione del virus è ridurre all’essenziale i contatti con l’esterno e mantenere rigidi protocolli di sicurezza (distanze, lavarsi le mani, disinfettare ambienti, maschere, ecc.), quindi vedremo di ridurre al minimo le attività e attiveremo ogni iniziativa per evitare le occasioni di contagio.

Oltre che il contatto diretto con le Autorità amministrative e sanitarie Ugandesi – fanno sapere -, siamo in contatto costante con l’Ambasciata italiana e con le altre organizzazioni italiane e internazionali presenti sul territorio in modo da affrontare la situazione facendo rete.

Un ringraziamento particolare va ai nostri collaboratori in Uganda, uomini e donne che portano avanti con passione e dedizione il loro lavoro e che, come i nostri medici in Italia, hanno fatto delle scelte di vita e hanno il senso del loro compito e del loro ruolo, e hanno accettato di rimanere per fronteggiare, insieme al popolo ugandese, anche questa ulteriore sfida, che è una delle tante che da anni affrontiamo insieme.

Vi terremo costantemente informati sull’evolversi della situazione”.

“Lanciamo anche un appello – dicono in coro don Maurizio Noberini, presidente di Africa Mission e Carlo Antonello, presidente di Cooperazione sviluppo – a tutti i nostri amici e sostenitori italiani. Nei prossimi mesi la popolazione Ugandese sarà messa a dura prova e anche la nostra organizzazione dovrà affrontare grandi sfide. Rischiamo la chiusura totale del paese, il che vorrebbe dire che, come al solito saranno gli ultimi a pagare il prezzo più grande perché, come diceva don Vittorione, “la loro morte non fa notizia”. Abbiamo un organico di 140 dipendenti locali e 16 espatriati presenti in loco. Dovremo bloccare attività e progetti, il che vorrà dire: assumerci degli oneri straordinari per far fronte alla situazione. Soprattutto nei confronti dei nostri collaboratori e dipendenti locali, cercheremo di fare il possibile per non abbandonarli e sostenerli anche durante questo periodo di critico. Per questo chiediamo a tutti i nostri amici e sostenitori di esserci vicini e aiutarci. Infine, chiediamo a don Vittorione di continuare a tenere la sua “mano forte” sulla testa di ogni collaboratore, volontario e sostenitore di Africa Mission Cooperation and Development, in Italia e in Uganda. Grazie di cuore, un abbraccio, un augurio di bene a tutti e grazie per quello che potrete fare”.