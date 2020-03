Agrisystem, lancio del tocco “virtuale” per i nuovi dottori di ricerca

Prime discussioni a distanza in Cattolica a Piacenza per le tesi di Agrisystem, scuola di dottorato per il sistema agroalimentare.

“In questo momento di crisi da Coronavirus è necessario guardare avanti e pensare al futuro – le parole del prof. Paolo Ajmone Marsan, neo coordinatore della scuola di dottorato -. Avremo bisogno di nuove forze e di competenze di alto livello in tutti i settori per riprenderci da questa tragedia. La scuola di dottorato Agrisystem è e sarà in prima linea per dare un contributo concreto alla ripresa, preparando specialisti con competenze trasversali in tecnologia, economia e legislazione”.

“C’è bisogno – aggiunge – di giovani in grado di affrontare i problemi di sicurezza alimentare, di disponibilità di cibo e le problematiche ambientali, economiche, legali ed etiche riguardanti la produzione sostenibile di cibo. Alla fine di questa emergenza faremo uno sforzo ulteriore d’internazionalizzazione, perché condividere le esperienze è fondamentale e i nostri studenti dovranno coniugare esperienza e conoscenza locale con la realtà globale del settore Agro-Alimentare. La parola d’ordine è guardare avanti, con coraggio e determinazione”.

“Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida e lo dimostra il fatto che, grazie agli sforzi congiunti delle sedi di Piacenza e di Milano dell’Università Cattolica, i dottorandi potranno discutere da remoto la loro tesi nei tempi previsti, nonostante il virus. Siamo orgogliosi dei nostri giovani e siamo certi che faranno la differenza”.

Due i giovani dottori di ricerca coinvolti: Olga Chiesa, la cui tesi riguarda gli “Utilizzi innovativi di molecole naturali o di sintesi per la lotta agli insetti infestanti, e Matteo Caruso, il cui lavoro di ricerca ha riguardato l’“Ottimizzazione del processo produttivo degli acari della specie Dermatophagoides e dei loro allergeni maggiori. Relatore di entrambi è il prof. Emanuele Mazzoni.