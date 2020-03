“Al personale sanitario non possiamo chiedere più di così, ora dipende da ogni cittadino”

“Possiamo farcela, dipende da ogni cittadino. Ai medici, agli infermieri e al personale tecnico non possiamo chiedere più di così. Dobbiamo ascoltare le loro indicazioni e comportarci di conseguenza”.

Sono le parole del governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sull’emergenza coronavirus affidate al social network Facebook. “Abbiamo davanti i giorni più complicati – scrive Bonaccini -: da un lato i numeri dei contagiati e dei ricoveri continua ad aumentare, in Emilia Romagna come nel Paese. Dall’altro la rete ospedaliera e sanitaria è sotto forte stress. Nella nostra regione ci siamo attrezzati per accrescere considerevolmente la nostra capacità di risposta e accoglienza negli ospedali”.

“Le misure restrittive introdotte dal Governo e il comportamento responsabile dei cittadini sono la cosa che può fare la differenza – sottolinea il presidente della Regione -: se ridurremo drasticamente i contatti e i contagi, potremmo avere nelle prossime settimane un calo e l’onda di piena potrà scendere. Viceversa, il sistema non reggerà. Al Governo chiediamo risposte rapide, a partire dalle forniture: ancora oggi i dispositivi di protezione individuale sono un enorme problema. Bisogna accelerare nella produzione interna e aprire subito i canali internazionali perché le forniture già disponibili arrivino immediatamente”.

“Bene le prime risposte sul piano economico del decreto in arrivo. Ma la priorità è bloccare il contagio e non far saltare la rete sanitaria. E la politica – conclude – metta da parte divisioni e polemiche. Mai come ora è indispensabile lavorare assieme per vincere questa sfida drammatica”.

“SANITA’ PRIVATA SI METTA A DISPOSIZIONE” – Lo stesso Bonaccini è poi intervenuto in diretta a ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata su Rai3: “C’è un “accordo fatto con la sanità privata – le sue parole riportate da AdnKronos -, hanno accettato quello che abbiamo proposto, gli abbiamo chiesto di curare i casi gravi, e li devo ringraziare per averci detto sì”. Sui costi da sostenere poi spiega che “si vedrà dopo, si troverà dopo il modo di riuscire a rendicontare, adesso è importante dare una mano”.