Allenare la mente online, l’esperienza quotidiana di Tice su Instagram

Siamo partiti per gioco, per darci sostegno come equipe di lavoro ed ora abbiamo scoperto che a tanti piacentini il nostro appuntamento con il presente è di aiuto.

“grazie non immaginavo fosse utile”

“grazie, grazie, grazie, grazie”

“ho pianto e poi sono stata meglio”.

Sono alcuni dei tanti commenti sulla pagina Instagram del centro Tice di Piacenza “Siamo Antonino Ganci e Francesca Cavallini psicoterapeuta e psicologa di Tice. Da circa una settimana abbiamo avviato un progetto di mindfulness di gruppo in una direct di Instagram sul profilo Instagram di tice centro_tice: al momento siamo 40 persone che per 15 minuti provano a restare nel presente imparando a fare la mindfulness”.

Cosa è la mindfulness – ‘Mindfulness’ è la traduzione inglese della parola ‘sati’ che in lingua pali significa ‘attenzione consapevole’. È usata per indicare sia la meditazione di consapevolezza che, più correttamente, la consapevolezza intesa come una forma pura di conoscenza che deriva dall’intuito e dall’esperienza diretta piuttosto che dal ragionamento. La mindfulness è l’atto di “porre attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante” (Jon Kabat-Zinn).

È un allenamento mentale dell’attenzione e della consapevolezza che viene svolto coltivando un atteggiamento di apertura e curiosità verso ogni sensazione, pensiero o immagine che si presenti. E’ coltivare intenzionalmente la modalità dell’essere (being mode) invece che rimanere intrappolati nella modalità del fare (doing mode), il nostro pilota automatico. È un allenamento a vivere nel qui ed ora, così da non perdersi in pensieri che ci portano dove vogliono loro. Come il rimpianto su ciò che è già accaduto – ‘avrei dovuto fare così’, ‘se solo avessi saputo che..’ – oppure l’ansia per il futuro che deve ancora arrivare – ‘chissà se andrà bene’, ‘cosa farò se…’. È lo stato mentale di chi è focalizzato e attento alla sua esperienza e questo porta ad essere calmi e rilassati.

L’utilità della Mindfulness è stata dimostrata da numerosi trial randomizzati controllati, ovvero ricerche scientifiche con i maggiori standard di attendibilità e verificabilità, in diversi ambiti della psicologia, da quello clinico a quello sportivo. Lo stretto legame tra questo orientamento e la sua efficacia si realizza in considerazione delle analogie esistenti fra i concetti di attenzione, consapevolezza, stato di benessere psico-fisico e di prestazione ottimale.

Per chi volesse provare ogni sera alle 17,30 può collegarsi alla diretta Instagram