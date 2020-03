Altri “fantallenatori” a fianco dell’ospedale “Un piccolo aiuto per la nostra città”

I “Fantallenatori” a fianco dell’ospedale di Piacenza.

Anche i dieci amici della Lega di Fantacalcio “Fanta Franca”, come già fatto da altri giovani piacentini, hanno deciso di donare il loro montepremi annuale, 350 euro, all’Ospedale di Piacenza per contribuire all’acquisto di macchinari e attrezzature sanitarie per l’emergenza coronavirus.

“Ci è sembrato un gesto doveroso in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo – spiegano -. È un piccolo aiuto per tutto il personale che sta lavorando incessantemente in questi giorni. È un piccolo aiuto per i piacentini e la nostra città, nella speranza che presto possa tornare a risplendere, bella come sempre”.