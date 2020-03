Aperti solo su appuntamento gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione

L’accesso agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione è consentito esclusivamente su appuntamento.

È una delle indicazioni del Presidente dell’Ente, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del Dpcm dell’11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. I contribuenti – viene spiegato – possono richiedere un appuntamento utilizzando il servizio online “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’App Equiclick, senza necessità di pin e password, con l’invito a effettuare le richieste solo per casi urgenti e non differibili.

Tutte le informazioni sui servizi e gli orari di apertura degli sportelli sono disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.