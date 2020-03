Temperature in netto calo a Piacenza, come nel resto d’Italia. Come sottolineano gli esperti di 3b Meteo, nel nostro Paese la settimana si è aperta con l’irruzione di una corrente fredda siberiana, la più intensa e duratura da dicembre fino ad oggi.

Nel dettaglio – le previsioni Arpae – mercoledì 25 marzo a Piacenza la giornata sarà caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso, ma non sono attese precipitazioni.

Le temperature minime del mattino saranno comprese tra -3 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 1 °C sui rilievi e 9 °C in pianura.

Un ulteriore peggioramento è previsto per giovedì 26 marzo: al mattino tendenza ad aumento della nuvolosità; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 400 m; dalla sera in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 500 m.

Temperature minime del mattino comprese tra -4 °C sui rilievi e 1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 0 °C sui rilievi e 7 °C in pianura.

Una risalita delle temperature è attesa da venerdì 27 marzo, con massime che raggiungeranno i 16°C in pianura.