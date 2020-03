Artisti Uniti Piacenza “Il nostro abbraccio alla comunità e a chi tutela la nostra salute”

Un video per stringere in un abbraccio virtuale tutta la comunità piacentina, per dire grazie a chi è impegnato in prima linea contro il virus covid 19 e promuovere comportamenti responsabili, per tutelare la salute di tutti.

L’idea è nata da Artisti Uniti Piacenza e condivisa dal canale Youtube di Ima Radio, la web radio di Piacenza. “Piacenza è sempre stato un modello e una piccola patria per tutti noi Piacentini. Noi artisti/musicisti/attori teatrali e tanti altri uniti sotto questo cuore biancorosso vogliamo dare a tutti voi il nostro abbraccio più stretto e caloroso” si legge nella presentazione del video. L’unica cosa che possiamo fare in questo momento difficile è condividere questo nostro messaggio rimanendo responsabili e seguendo le regole per evitare il diffondersi di questo Virus”.

“Grazie a: Soclose, Kabirya, Mikeless, Ricky Ferranti, Still Noise, Pertegò, Blugrana, Wernicke, Afasia, Cellamare, Giuseppe Biondo, Tevlab, Mattia Fragassi, Giulia Moschini, Rosanna Marinelli, Ilaria Tagliaferri, Raffaele Moschini, Silvia Maria Elena Damiani, Jennifer Zucchini, Marco Vincini, Ima Records. Grazie a tutti gli infermieri, Oss, medici, Crocerossa, Pubblica Assistenza Piacenza, Asl Piacenza, Il sindaco Barbieri e tutta la giunta comunale, le forze di Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, e tutte le autorità del territorio. Un grazie a tutti i cassieri, rider, imprenditori, farmacisti, un ringraziamento a tutti i media piacentini che ci stanno informando della situazione a Piacenza”.

Video realizzato da Silvia Maria Elena Damiani

Artwork: Jennifer Zucchini

Musiche: Pertegò (To The North)