Asp Azalea in difficoltà, mancano mascherine e guanti. Al via campagna di raccolta fondi

ASP Azalea, Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente di Piacenza, ricorda che, in questo momento di emergenza sanitaria, i suoi operatori sono impegnati a garantire i servizi rivolti agli anziani, ai disabili e ai malati oncologici.

Per chi volesse effettuare donazioni in denaro (deducibili fiscalmente), l’IBAN è il seguente: ASP AZALEA – Codice IBAN: IT 57 P 05696 65260 0000 5000 0X77 – Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Castel San Giovanni (PC).

Per quanto riguarda le dotazioni di dispositivi di protezione individuale, si accettano donazioni di mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), occhiali di protezione, gel disinfettante, camici e guanti monouso. Per informazioni: te. 0523.882465 oppure info@aspazalea.it.