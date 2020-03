Assigeco sostiene l’ospedale di Piacenza e la Croce Casalese

UCC ASSIGECO PIACENZA LANCIA LE RACCOLTE FONDI PER L’OSPEDALE DI PIACENZA E PER LA CROCE CASALESE

Non è semplice fare o pensare sport al tempo del Coronavirus: l’emergenza sanitaria ha spinto le autorità pubbliche e sportive a fermare tutto, partite e allenamenti.

Atleti, allenatori, dirigenti, personale tecnico e amministrativo dell’UCC Assigeco Piacenza sono tutti a casa nel pieno rispetto delle norme emanate dalla autorità dello Stato seguendo con tanta pazienza, una bella dose di responsabilità e quel necessario pizzico di fiducia l’evolversi della situazione augurandosi di vedere al più presto uno spiraglio di sereno in questa cortina di difficoltà.

C’è chi invece è impegnato giornalmente in “prima linea” a fronteggiare con forza, professionalità, coraggio e incredibile senso del dovere questa incredibile epidemia che sta colpendo in modo duro il nostro paese e, in particolare, i territori del basso lodigiano, zona rossa nei primi quindici giorni di emergenza, e della provincia di Piacenza. I due territori nei quali da quattro anni l’UCC Assigeco Piacenza svolge la propria attività, dalla squadra di A2 alle giovanili e ai centri Minibasket.

Per sostenere concretamente il lavoro e l’abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e strutture ospedaliere, in questo terribile momento di grande emergenza per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus l’UCC Assigeco Piacenza vuole “aiutare chi ci sta aiutando” e chiama a raccolta i propri tesserati, i tifosi e gli appassionati di basket lanciando una raccolta fondi dedicata alla Croce Casalese e all’Ospedale di Piacenza.

– La raccolta fondi a beneficio dell’Ospedale di Piacenza può essere fatta attraverso la piattaforma GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/emergenza-coronavirus-ospedale-di-piacenza?utm_source=customer&utm_medium=email&utm_campaign=p_cp+share-sheet

– La raccolta fondi a beneficio della Croce Casalese può essere fatta attraverso la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi versando il proprio contributo attraverso la Fondazione – IBAN: IT24C0503420302000000003822 – con la causale: Fondo Emergenza Coronavirus-Croce Casalese.

Il presidente Franco Curioni ha donato personalmente 5.000 € sia all’Ospedale di Piacenza, per l’acquisto di ventilatori/respiratori per combattere questa terribile epidemia, che alla Croce Casalese.

I Golden Lions, l’organizzazione dell’UCC Assigeco Piacenza dedicata al sociale, partecipa attivamente a questa raccolta fondi attraverso il proprio conto corrente – IBAN: IT29H0311132951000000000429 – arrivando al momento a raccogliere 4.800 €.

E’ un momento importante, una “partita” da vincere con l’unione e la determinazione che fanno parte del DNA dell’UCC Assigeco Piacenza che vuole essere vicino a chi, come gli operatori sanitari, mette ogni giorno la propria vita, il proprio lavoro al servizio della società e di chi ha bisogno.

Prendiamoci cura del Lodigiano e del Piacentino con la solidarietà che fa grande il nostro cuore di sportivi.

Andrea Centenari

Ufficio Stampa

UCC ASSIGECO PIACENZA