Ausl cerca alloggi da mettere a disposizione del personale sanitario impegnato nell’emergenza

A causa dell’emergenza Coronavirus stanno arrivando nella Provincia di Piacenza operatori sanitari (medici, infermieri, oss e assistenti sanitarie) a supporto dei professionisti piacentini.

La loro principale difficoltà, che in alcuni casi ne ritarda l’entrata in servizio, è quella di trovare rapidamente un alloggio in città o comunque nelle zone limitrofe agli ospedali di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola d’Arda. L’azienda Usl di Piacenza chiede quindi alla grande generosità dei piacentini di mettere a disposizione alloggi, stanze o quant’altro per accogliere temporaneamente il personale sanitario che arriverà in aiuto dei professionisti piacentini.

Nel caso in cui siate disponibili a offrire una soluzione alloggiativa temporanea, è possibile compilare il modulo a questo link. Tutte le informazioni saranno messe a disposizione di AUSL Piacenza che provvederà a mettervi in contatto con personale sanitario in cerca di un alloggio temporaneo. Ovviamente viene chiesto di rispondere solo se effettivamente disponibile e senza abusare di questo servizio, che è legato ad un’emergenza di carattere sanitario.

