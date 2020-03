Ausl, in arrivo un migliaio di salviette detergenti antibatteriche

Ausl Piacenza, in arrivo un migliaio di salviette detergenti antibatteriche.

La donazione è dell’azienda “Serenity”, attuale fornitore di ausili assorbenti per incontinenza per gli utenti afferenti alle Ausl di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Come riferiscono i responsabili, l’azienda ha appena avviato la distribuzione gratuita di un migliaio di salviettine detergenti antibatteriche per ogni distretto sanitario dell’Emilia Romagna.

“Le salviette detergenti antibatteriche – spiegano da Serenity – sono utili per detergere e disinfettare le mani o le superfici di contatto, prevenendo il rischio di contagio da coronavirus, in un momento in cui questo tipo di prodotti sono preziosi per tutelare la salute di tutti. Ogni distretto sanitario ne riceverà 12 confezioni da 80 pezzi ciascuna. Grazie alla formulazione delicata, con ph fisiologico, le salviette detergenti Serenity eliminano impurità e residui organici preservando l’equilibrio fisiologico dell’epidermide, mentre la presenza di un potente principio attivo antibatterico (Clorexidina Gluconato) aggiunge all’efficacia detergente una funzionalità purificante e antimicrobica. Con questo gesto Serenity – dichiarano i donatori – desidera fornire un supporto concreto a tutto il personale sanitario impegnato in prima linea per proteggere la salute del personale impiegato presso i distretti sanitari e di tutti i cittadini”.