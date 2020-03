Auto finisce nel canale lungo strada Agazzana.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 20 del 5 marzo non lontano dall’abitato di Gossolengo (Piacenza). Sul posto i sanitari giunti con l’ambulanza della Croce Rossa, insieme ai vigili del fuoco di Piacenza (nella foto) e alla polizia locale.

Dalle prime informazioni non vi sarebbero feriti gravi: disagi al traffico, con la strada rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso.