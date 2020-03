Bakery basket partecipa alla raccolta di fondi per l’ospedale

Famiglia Bakery stiamo tutti giocando una partita molto difficile per la nostra città ed in un momento così delicato crediamo di poter dare il nostro contributo.

Piacenza siamo noi, tutti insieme, e anche noi vogliamo fare la nostra parte in questa emergenza.

Bakery Basket partecipa quindi alla raccolta fondi per sostenere l’Ospedale di Piacenza.

L’obiettivo è sostenere le strutture sanitarie e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini. Le donazioni saranno utilizzate per per acquistare gli strumenti utili già oggi, ma che arricchiranno e completeranno la dotazione dei reparti anche per il prossimo futuro.

Come fare:

Clicca sul link: https://www.retedeldono.it/it/bakery-basket/coronavirus

Clicca su : Dona anche tu

Inserisci i tuoi dati (facoltativo)

L’importo della donazione

I dati per il pagamento

Ognuno di noi può fare la sua parte, aiutaci anche con un piccolo contributo! E a condividere questa campagna con tutti i contatti!

Ora più che mai dobbiamo scendere in campo per giocare questa partita.

CI VUOLE CUORE! Uniti Insieme siamo uno!

Ufficio stampa Bakery Piacenza