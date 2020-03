Banca di Piacenza, l’assemblea dei soci slitta al 2 maggio

“Il Consiglio di amministrazione – si legge in una nota dell’istituto di via Mazzini -, sulla base delle attuali contingenze, ha revocato la delibera già assunta per lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci di sabato 28 marzo, convocando la stessa Assemblea (in seconda convocazione) per il giorno sabato 2 maggio p.v., ore 15, a Palazzo Galli. Ai Soci sarà spedito avviso personale con l’ordine del giorno dell’Assemblea ed ogni modalità per la partecipazione”.

BANCA DI PIACENZA E FINTECH MDOTM, ACCORDO SU DUE LINEE DI GESTIONE PATRIMONIALI – Al via l’accordo tra la Banca di Piacenza e la fintech MDOTM su due linee di gestione, differenziate per profilo di rischio ed esposizione al mercato azionario.

MDOTM è nata nel 2015 dall’idea di applicare il metodo scientifico allo studio dei mercati finanziari. Oggi è una fintech specializzata nello sviluppo di strategie di investimento che usano l’Intelligenza Artificiale a supporto di banche, wealth e asset manager.

Le due gestioni patrimoniali della Banca di Piacenza sfrutteranno l’innovativa metodologia sviluppata da MDOTM che, grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning, studia costantemente l’andamento relativo delle asset class per costruire portafogli meglio diversificati e in grado di adattarsi ai mutamenti dei mercati finanziari.

Il modello di investimento sfrutta la tecnologia per costruire portafogli bilanciati che investono nelle tradizionali asset class. Non una rivoluzione quindi, ma un evoluzione delle classiche strategie di ottimizzazione di portafoglio, in grado di sfruttare le più moderne tecnologie nel rispetto delle linee guida e della gestione del rischio della banca.

“Insieme a MDOTM – spiega il direttore generale della Banca di Piacenza Mario Crosta – è partita una interessante partnership, in grado di unire la forte vocazione territoriale della nostra banca con l’innovazione. L’obiettivo delle banca sarà sempre quello di offrire il miglior servizio ai propri clienti e le due gestioni patrimoniali vanno proprio in questa direzione. Infatti, nell’attuale contesto, caratterizzato da mercati in continua evoluzione, sfruttare a nostro vantaggio le più moderne tecnologie ci permetterà di portare un concreto valore aggiunto ai nostri clienti nel completo rispetto dei loro profili di rischio”.

“Siamo molto orgogliosi – afferma Tommaso Migliore, CEO e Co-Founder di MDOTM – di poter collaborare con un partner come la Banca di Piacenza. Negli ultimi anni, i progressi tecnologici ci hanno permesso di utilizzare l’intelligenza artificiale per analizzare e studiare i mercati finanziari in maniera più efficace. La capacità nell’elaborare contemporaneamente una grande mole di dati la rendono quindi un valido strumento nella creazione di strategie in grado di rispondere alla crescente complessità dei mercati”.

Banca di Piacenza è stata fondata nel 1936 per incentivare ed assistere l’economia del Piacentino. Ancora oggi l’Istituto conserva questa natura territoriale (è l’unica banca locale rimasta ed è l’azienda privata del territorio con il maggior numero di dipendenti) pur avendo aperto filiali al di fuori dell’ambito regionale. Da più di ottant’anni la Banca presenta ogni anno un bilancio in utile. Così pure, non c’è stato anno che non abbia dato dividendo ai Soci.

MDOTM è una startup fintech che sviluppa strategie di investimento per banche, asset manager e family office utilizzando l’intelligenza artificiale. È l’unica startup fintech europea selezionata per il programma di accelerazione Google for Entrepreneurs. Alla fine del 2018 ha raccolto nel suo primo round di investimento 2 milioni di Euro da investitori istituzionali e professionisti della finanza. MDOTM Ltd è appointed representative di Thornbridge Investment Management LLP autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.