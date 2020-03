Dalla Banca di Piacenza arriva un “forte invito ai piacentini a contribuire al massimo alla lotta al Coronavirus evitando il rischio di contagio e quindi utilizzando – per le operazioni bancarie – i canali che non richiedono presenza fisica, disponibili da casa tramite computer e telefono, nonché i bancomat (n. 76) all’esterno delle filiali”.

Per inderogabili esigenze che richiedano di recarsi comunque in filiale, l’invito – spiega l’istituto di credito – è a telefonare prima in Banca per ricevere tutto il supporto necessario (attivato allo scopo il numero verde 800195122 in corrispondenza dell’apertura degli sportelli che, oltre a fornire informazioni relative ai servizi online PcBank Family, PcBank Impresa e Temporeale Light, usufruibili direttamente da casa 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, darà ai clienti risposte relative al pacchetto di misure per il credito adottato dalla Banca a sostegno di famiglie e imprese).

La Banca di Piacenza – nell’attuale situazione di emergenza correlata alla diffusione del virus Covid-19 – ribadisce che “la priorità deve andare alla tutela della salute dei clienti e dei dipendenti. La Banca ha infatti aderito al Protocollo “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario”, condiviso da Abi e Sindacati, che – alla luce di quanto disposto dal Dpcm 11 marzo 2020 in ordine alla prosecuzione dei servizi bancari – contiene le misure che devono essere rispettate per operare tutelando la sicurezza dei lavoratori e dei clienti.”

In aggiunta ai piani in corso di realizzazione di riduzione dell’operatività delle reti fisiche correlati all’emergenza sanitaria, la Banca “si vede impegnata ad adottare tutte le misure idonee a limitare l’accesso alle filiali da parte della clientela ai soli casi, come si diceva, di operazioni urgenti non realizzabili attraverso i canali remoti e gli sportelli automatici, che offrono amplissima operatività. Il personale presente sta comunque assicurando alla clientela l’erogazione dei servizi essenziali attraverso l’attenta gestione dell’accesso fisico alle filiali”.