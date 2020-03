Bando per 3581 allievi carabinieri: per le domande c’è tempo fino al 26 marzo

Il 26 marzo 2020 – sebbene le prove concorsuali siano al momento sospese – scade il bando di concorso per il reclutamento di 3581 Allievi Carabinieri per l’anno 2020.

“Il concorso – si legge nella presentazione del bando – è rivolto ai giovani che vogliano cimentarsi con una esperienza esaltante, al servizio del cittadino, che li renderà punto di riferimento per la collettività e, in particolare, per chi ha bisogno di aiuto, contribuendo all’affermazione dei valori della legalità e della giustizia”.

Dei posti a concorso: 2449 sono riservati ai VFP (volontari in ferma prefissata) in servizio, con età compresa tra i 17 e i 28 anni; 1100 sono riservati ai cittadini italiani con età compresa tra i 17 e i 26 anni; 32 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Il concorso è aperto ai candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado per i VFP e di diploma di istruzione secondaria di secondo grado da conseguire entro l’anno scolastico 2019-2020 per i civili. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata esclusivamente online attraverso il sito www.carabinieri.it, dove è possibile trovare tutte le informazioni utili, accedendo all’area denominata concorsi pubblici.

Nel corso dell’anno saranno pubblicati anche bandi di concorso per i ruoli Marescialli e Ufficiali.