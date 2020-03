Barbieri al premier “Stessi divieti della Lombardia”. Stop a attività non necessarie e sport all’aperto

Nel suo post serale su Facebook il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri spiega di aver sollecitato misure più stringenti per la nostra città, le stesse richieste dai sindaci lombardi. I primi cittadini della Lombardia hanno chiesto lo stop di tutte le attività non necessarie e allo sport all’aperto.

Ecco il testo del sindaco Barbieri:

Oggi ho parlato con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, congiuntamente ai sindaci di Bergamo, Giorgio Gori, di Brescia, Emilio Del Bono e di Cremona, Gianluca Galimberti. Abbiamo analizzato a fondo ogni aspetto della situazione di grave emergenza che stiamo vivendo.

Abbiamo chiesto ulteriori misure, più restrittive, per fermare questo virus e che i provvedimenti non fossero presi “a macchia di leopardo”, ma in modo omogeneo. Anche il dialogo con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è stato costante anche con riferimento alle decisioni assunte nel riminese.

Mi aspetto che nell’immediato venga definito con chiarezza a livello nazionale quali tipologie di aziende debbano restare aperte per garantire servizi essenziali o per cause di necessità, e quali possano essere chiuse.

Vi prego di ascoltarmi bene. Nessuna decisione è facile in queste ore. Stiamo fronteggiando in tutto il Paese un’emergenza sanitaria e stiamo combattendo un virus nuovo, mutevole, che sembra comportarsi in modo diverso nelle diverse regioni del mondo. Non stupitevi se certe decisioni vengono prese dal Governo e dalle Regioni giorno per giorno, perché lo scenario cambia continuamente. Noi Sindaci della Provincia di Piacenza stiamo lavorando senza sosta per indirizzare queste decisioni o per offrire il nostro contributo.

Restiamo uniti e andiamo avanti con coraggio.

Buona notte, a domani.