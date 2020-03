Barbieri “Servono restrizioni maggiori e più controlli. Ospedale da campo nell’ex ospedale”

“Grazie al Signor Prefetto, Maurizio Falco, insieme a il direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord, il Generale Sergio Santamaria, il direttore dell’AUSL, Luca Baldino a Piacenza possa realizzarsi un Ospedale da Campo Militare all’ex arsenale, con 40 posti letto in più”.

Lo annuncia il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, attraverso la propria pagina Facebook. Il sindaco, in isolamento dopo aver contratto il coronavirus, inoltre fa sapere di stare meglio.

L’ospedale da campo “comporterà anche l’arrivo di personale sanitario che sarà di supporto e ausilio ai nostri infaticabili medici e ai nostri bravissimi operatori sanitari. Per noi è un grande aiuto, un sostegno importante per i nostri cari che sono bisognosi di cure”.

“Avrete sentito in queste ore i messaggi che le auto della Protezione Civile stanno diffondendo in Provincia. Oggi ho ritenuto di far nuovamente circolare la Polizia Municipale – e così sarà nei giorni a venire – per invitare con un messaggio a restare in casa per l’emergenza sanitaria in corso”.

“Ho insistito anche oggi in tutte le sedi deputate e presso l’Unità di Crisi della Regione, affinché aumentino le restrizioni e si intensifichino i controlli. So che la maggioranza di voi sta rispettando le regole e resta chiusa in casa, ma c’è ancora gente che non comprende cosa significhi la prescrizione: è quindi evidente che i divieti debbano essere inaspriti. Questo ho chiesto. Sono certa che mi comprenderete”.