Biblioteche e musei chiusi a Piacenza fino all’8 marzo

Disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid – 19, restano chiusi fino all’8 marzo altri luoghi di cultura della provincia di Piacenza.

A titolo precauzionale resterà chiusa la biblioteca Passerini Landi, così come il nuovo spazio XNL dedicato all’arte contemporanea. Chiuso anche il museo Kronos della cattedrale di Piacenza.

L’apertura di questi spazi era stata vincolata, dal decreto del consiglio dei ministri, al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno un metro – l’ormai famoso droplet – tra i fruitori, per evitare la diffusione del virus che si propaga, come è noto, per via area.