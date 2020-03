Biblioteche in rete, disponibili online oltre un milione di titoli. Ecco come accedere

Bologna – È possibile accedere a oltre mille biblioteche dell’Emilia-Romagna, attraverso la rete, anche da casa. Circa un milione di titoli online sono a disposizione dei lettori emiliano-romagnoli sui portali dedicati nell’offerta di ebook, audiolibri, periodici e immagini.

Da Rimini a Piacenza, in attesa della riapertura delle biblioteche, che segnerà la fine dell’emergenza Covid 19, il vasto patrimonio digitale della rete bibliotecaria, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il suo Istituto Beni Culturali, viene messo a disposizione dei lettori.

Due portali offrono la possibilità di accedere a MediaLibraryOnLine (MLOL), la rete italiana di biblioteche pubbliche che mette a disposizione sia pubblicazioni protette da diritti (più di 35 mila ebook, 7mila tra riviste e quotidiani italiani e stranieri, 700 audiolibri), sia risorse ad accesso libero selezionate dalla rete in collaborazione con i bibliotecari (oltre un milione tra ebook, audiolibri, immagini, mappe, banche dati, e-learning e app). Si tratta dei portali EmiLib per i territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e la Biblioteche Romagna perle zone di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

I portali EmiLib e Biblioteche Romagna sono accessibili con ogni dispositivo, compatibili con tutti i sistemi operativi e si avvalgono di apposite app per la fruizione ottimale delle risorse digitali. Per accedere occorre essere iscritti a una biblioteca pubblica del territorio e registrarsi al servizio. In questi giorni di emergenza le biblioteche stanno potenziando le strutture per consentire l’iscrizione direttamente online. Ciascun utente può prendere in prestito ogni mese 4 titoli a scelta tra quelli protetti da diritti. Nessuna limitazione, naturalmente, per i contenuti open access selezionati, disponibili gratuitamente e legalmente in rete (la licenza viene sempre indicata).

Notizie ulteriori sono disponibili sul canale Letture e incontri del portale EmiliaRomagnaCreativa, realizzato dall’Assessorato alla cultura della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Istituto Beni Culturali (https://lettureincontri.emiliaromagnacreativa.it/)

Infine segnaliamo la rubrica Racconti d’autore di RadioEmiliaRomagna, la radioweb della Regione Emilia-Romagna, che propone più di 500 puntate con letture musicate di racconti e poesie, sia in modalità streaming, sia in formato podcast (http://www.radioemiliaromagna.it/programmi/racconti-autore/default.aspx). Per ulteriori informazioni visita il sito dell’IBC-Istitituto Beni Culturali della regione Emilia-Romagna http://icb.regione.emilia-romagna.it.

I link per ulteriori risorse digitali librarie a disposizione dei cittadini dell’Emilia-Romagna