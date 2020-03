Bloccati con un chilo e mezzo di hashish nello zaino, due giovanissimi in manette

Due giovanissimi arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, due minorenni segnalati quali assuntori di droga e sequestrati complessivamente 6 grammi di marijuana e più di un chilo e mezzo di hashish.

E’ il bilancio dei servizi effettuati dai carabinieri della Stazione di Rivergaro martedì 4 e mercoledì 5 marzo, mirati alla prevenzione ed alla repressione del traffico e consumo di droga.

I militari del paese della Val Trebbia nell’ultima settimana, durante i servizi di controllo del territorio, hanno monitorato ed osservato a distanza alcuni tossicodipendenti conosciuti.

Il 4 marzo scorso i militari della Stazione di Rivergaro ne hanno seguito gli spostamenti in città ed anche fuori provincia, probabilmente per rifornirsi di stupefacenti.

Un 21 enne piacentino è stato così bloccato nei pressi della stazione di Miradolo Terme (Pavia), insieme ad un ragazzo di 17 anni, sempre di Piacenza. Il 21enne è stato quindi fermato e controllato: nello zainetto c’erano 15 panetti di hashish del peso complessivo di 1.500 grammi.

I militari hanno anche sequestrato un bilancino di precisione e 1.985 euro in banconote di vario taglio ritenute provento di attività di spaccio.

Il denaro e la droga sono stati sequestrati, e sia il 21 enne che il 17 enne sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

La mattina del 5 marzo, nella zona della stazione di Piacenza, i carabinieri hanno fermato e denunciato un 38enne, nato in Romania, residente in città, pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti. Aveva con se’ quattro grammi di marijuana e due grammi di hashish.

Allo stesso tempo, a Piacenza e Gossolengo, sono stati fermati e segnalati due minorenni che avevano complessivamente 4 grammi di stupefacente tra hashish e marijuana.