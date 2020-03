Bossi ricorda Pavesi “Nelio sarai sempre nei nostri cuori, amico di tante battaglie”

“Caro Nelio, sarai sempre nei nostri cuori. Con la forza, i principi e la passione, sei sempre stato a combattere assieme a noi”.

Lo ha dichiarato il presidente Umberto Bossi a proposito della prematura scomparsa del consigliere della Lega di Piacenza Nelio Pavesi. “Ricordo ancora di quando ci suonavi il Va’ Pensiero col pianoforte, da esperto maestro di musica quale eri. Un abbraccio e le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Anche il leader del Carroccio Matteo Salvini ha espresso il proprio condoglio per la scomparsa di Pavesi: “Sarò presto a Piacenza – afferma -, appena la situazione lo permetterà, per onorare il lavoro e il sacrificio di Nelio e di tanti piacentini. Un abbraccio alla famiglia e agli amici di Nelio, amico e persona perbene, un leghista vero che non dimenticheremo”.