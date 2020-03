Buoni spesa, attivi i recapiti del Comune “Non recatevi agli uffici”

Buoni spesa, attivi i recapiti del Comune di Piacenza, che raccomanda: “Non recatevi presso gli uffici, attendete le indicazioni che forniremo”.

A seguito dell’annuncio del provvedimento governativo che demanda, alle Amministrazioni locali, la gestione e l’erogazione dei buoni spesa per i cittadini in condizioni necessità, il Comune di Piacenza precisa che non è prevista, al momento, l’erogazione di voucher o contributi allo sportello, per cui l’invito rivolto a tutti è quello di non recarsi presso gli uffici comunali, continuando a rispettare le normative in vigore per il contenimento del contagio, nonché per evitare assembramenti ed eccessivo affollamento nei locali.

Sarà l’Amministrazione comunale a rendere note, nel più breve tempo possibile, le modalità di accesso e distribuzione del beneficio agli aventi diritto. “Quanto prima – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati – comunicheremo con chiarezza come fare per ottenere il buono spesa, ma chiediamo a tutti i cittadini di attendere le indicazioni e di limitarsi, in linea con le restrizioni a tutela della salute pubblica, a contattare gli uffici telefonicamente allo 0523.492022 o via e-mail, scrivendo a informasociale@comune.piacenza.it”.

Il fondo di 400 milioni previsto da Governo prevede una ripartizione sulla base del criterio della popolazione e del rapporto tra indice di reddito del Comune e il valore medio nazionale – ha spiegato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli -. C’è un

contributo che viene dato, c’è la possibilità di aggiungere donazioni ai Comuni per solidarietà. Si tratta di buoni spesa per derrate alimentari, la gestione sarà a cura dei servizi sociali, i Comuni potranno avvalersi anche di Enti del terzo settore”.