Cade da una pianta, 35enne ferito in Corso Garibaldi

Infortunio per un uomo di 35 anni nella mattinata del 4 marzo a Piacenza in un cortile di un’abitazione di Corso Garibaldi.

Da quanto si è appreso l’uomo stava effettuando alcuni lavori di potatura quando ha perso l’equilibrio precipitando al suolo da una pianta, da un’altezza di alcuni metri.

La caduta sul manto erboso ha fortunatamente attutito l’impatto: sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’ambulanza e l’auto medica. Presenti anche le volanti della polizia.

L’uomo, di nazionalità straniera, è stato soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.

Per gli accertamenti del caso è giunta anche la Medicina del Lavoro.