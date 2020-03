La neve torna a imbiancare le cime dei monti piacentini nella mattinata del 3 marzo.

Se i primi due mesi del 2020 sono stati caratterizzati da un caldo anomalo, marzo si è aperto con un deciso calo delle temperature: i primi fiocchi di neve non hanno quindi tardato a “far visita” ad alcune delle vette della nostra provincia.

Come mostrano le immagini della webcam di Meteo Valnure, la cime del Monte Aserei (1375 metri), nel comune di Farini, appare totalmente ricoperta da una abbondante coltre; anche sul Monte Penice (1430 metri) la neve si è depositata in maniera piuttosto copiosa. Qualche sporadica traccia della “bianca visitatrice” anche sul Monte Nero, anche se nello scatto sottostante la visibilità è parzialmente ridotta dalla nebbia.

Neve in lontananza si intravede anche da quote più basse, sia nell’immagine prodotta, sempre da Meteo Valnure, a Mareto che in quella realizzata da Gianfrancesco Tiramani a Morfasso (qui sotto).