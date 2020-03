Cambia ancora il modulo per l’autocertificazione: SCARICA la nuova versione

Nuova modifica, a distanza di tre giorni dall’ultima versione, per il modulo per l’autocertificazione dei cittadini che intendono fare spostamenti, da esibire in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine .

Il nuovo modello (SCARICA QUI) è stato modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. “Cambiano le disposizioni – ha spiegato il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a Sky Tg24 – e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini. Questo nuovo modulo intercetterà moltissime delle questioni che a volte attengono alle specificità dei singoli problemi”.

LE DOMANDE FREQUENTI SULLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO