Cambiano gli orari dei bus a Piacenza: dalle 20 stop al servizio

Seta informa che a partire da giovedì 19 marzo per le linee urbane di Piacenza entrerà in vigore una rimodulazione complessiva del servizio.

La riorganizzazione del servizio urbano di Piacenza – disposta in ottemperanza all’ordinanza emessa dalla Regione Emilia-Romagna, che ha prescritto ulteriori interventi di razionalizzazione per i servizi serali e notturni (fermo restando la garanzia di spostamento dei lavoratori nelle ore di punta) – viene attuata in accordo con Tempi Agenzia e comporta una minore frequenza dei passaggi dei bus rispetto all’orario di vacanza scolastica attualmente in vigore.

Tale disposizione – riferisce Seta – si è resa necessaria “sia per tutelare la salute degli operatori di esercizio sia per ottimizzare le risorse disponibili, evitando così di far circolare mezzi sottoutilizzati stante la drastica riduzione dell’utenza. Inoltre, riorganizzando l’impiego dei mezzi in servizio sarà possibile incrementare e velocizzare gli interventi di sanificazione, che Seta sta attuando regolarmente già dal 24 febbraio scorso”.

Le principali modifiche, in sintesi, consistono nella cessazione del servizio dopo le ore 20 (ad eccezione della linea 2) ed un cadenzamento sulle linee principali attestato a 40 o 60 minuti. Restano invariati i percorsi delle linee, così come saranno garantite le corse previste in coincidenza tra più linee urbane. I nuovi orari in vigore dal 19 marzo sono già disponibili sul sito web di Seta nella sezione dedicata al bacino provinciale di Piacenza. Le tabelle orarie aggiornate sono in corso di affissione alle principali fermate urbane: si consiglia agli utenti di verificare preventivamente la corrispondenza tra le tabelle esposte e gli orari effettivi.

Seta ricorda agli utenti che – al pari di quanto disposto dalle altre aziende di trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna (nonché di diverse altre Regioni) – dal 9 marzo su tutti i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani è disposta la salita e discesa dei passeggeri dalle sole porte centrali e posteriori dei bus, e che la vendita a bordo di titoli di viaggio da parte degli autisti è stata temporaneamente sospesa: gli utenti sono invitati a munirsi del titolo di viaggio prima di salire sui mezzi, o (per i soli servizi urbani) di moneta adeguata per l’acquisto da emettitrice automatica: “A tutela della sicurezza dei passeggeri e degli operatori si raccomanda inoltre di attenersi alle disposizioni ministeriali circa il rispetto della distanza minima di un metro tra le persone presenti a bordo (nonché tra i passeggeri e l’autista)”.

Per ogni ulteriore informazione ed aggiornamento è possibile consultare il sito internet di Seta nella sezione dedicata al bacino provinciale di Piacenza: www.setaweb.it/pc. Gli utenti possono inoltre contattare Seta telefonicamente al numero 840 000 216, oppure utilizzando WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00. Resta inoltre pienamente operativa la biglietteria Seta di Piacenza (via C. Colombo 3), aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:30 ed il sabato dalle ore 07:30 alle ore 13:30.