Camera del Lavoro, da lunedì ingresso al pubblico solo su appuntamento

Cgil Piacenza, limitazione nell’accesso alle strutture su tutto il territorio provinciale (Piacenza, Fiorenzuola, Castelsangiovanni, Monticelli): a partire da lunedì 23 marzo l’ingresso degli utenti e degli esterni sarà consentito esclusivamente previo colloquio e appuntamento telefonico.

La tutela sindacale per tutte le categorie di lavoratori non si è mai si è fermata dal 20 febbraio e proseguirà regolarmente come i servizi del Patronato INCA (sostegno al reddito, previdenza e welfare previsto nel decreto economico “Cura Italia” relativo all’epidemia di coronavirus) del centro di assistenza Fiscale CAAF, il servizio colf/badanti, ufficio stranieri e ufficio vertenze. Tutti i servizi sono attivi, quindi, ma con accesso esclusivamente previo appuntamento telefonico. E la precedenza sarà data alle pratiche più urgenti e in scadenza.

“La Cgil di Piacenza ha garantito e garantirà il sistema di tutele individuali e collettive tramite i suoi funzionari, l’apparato tecnico e nei luoghi di lavoro con Rsa e Rls per tutta la durata dell’emergenza – spiega una nota stampa della Segreteria confederale – da lunedì 23, in modalità “back-office”, tutti i servizi della Camera del Lavoro resteranno attivi ma l’accesso alle strutture sarà organizzato in base alle urgenze e all’impossibilità di evadere in altro modo la richiesta di assistenza degli utenti.

Pertanto, invitiamo lavoratrici e lavoratori, pensionati, utenti dei servizi a chiamare i numeri di telefono riportati su www.cgilpiacenza.it e sulla pagina Facebook “Camera del Lavoro – Cgil Piacenza””. Si ricorda, inoltre, che le strutture saranno attive dal lunedì al venerdì fino all’11 aprile. Per le pratiche relative al Patronato Inca, chiamare lo 0523-459710 dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00. Per le pratiche relative al Caaf (fisco) chiamare lo 0523/459756 dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì. Per tutti gli altri servizi e per la tutela sindacale, oltre i riferimenti di cellulare dei rappresentanti Cgil sui luoghi di lavoro, chiamare lo 0523/459701.

(nota stampa)