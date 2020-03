Camera di Commercio “Garantite solo attività indifferibili e urgenti”

Con l’obiettivo di contrastare il diffondersi del COVID-19, adeguandosi alla normativa nazionale, presso gli uffici della Camera di commercio di Piacenza sarà garantito esclusivamente lo svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti.

E’ quanto comunica lo stesso ente con una nota. “Previo appuntamento – spiegano – saranno quindi garantite in sede le seguenti attività indifferibili: rilascio certificati e visure con diritto d’urgenza per partecipazione a gare d’appalto; certificazione per l’esportazione e l’importazione temporanea di merci (carnet ATA) e certificazione per lo sdoganamento delle merci (certificati d’origine, visti fatture, ecc); deposito brevetti; vidimazione di registri di carico e scarico rifiuti e di formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, qualora ritenuta urgente dall’utente perché altrimenti impossibilitato a movimentare i rifiuti; rilascio delle carte tachigrafiche.

Queste disposizioni dovranno naturalmente coordinarsi con quanto stabilito dal recente DPCM del 22 marzo 2020 che ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto. Tutti gli altri uffici della Camera di commercio resteranno chiusi “al fine di tutelare in via prioritaria la salute e la sicurezza dei lavoratori e della collettività. Sarà comunque assicurata la prosecuzione delle attività attraverso il ricorso alla modalità del “lavoro agile””.

Gli utenti possono pertanto contattare gli uffici utilizzando gli indirizzi di posta elettronica riportati sul sito internet istituzionale www.pc.camcom.it.