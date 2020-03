Intorno alle 13 di giovedì 26 marzo di un camion si è parzialmente rovesciato, pur rimanendo ancorato alla motrice lungo la via Emilia a Piacenza.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Alseno che hanno delimitato il perimetro di sicurezza e per regolare il traffico.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda assieme ai colleghi di Piacenza sono sopraggiunti con l’autogru.

I pompieri hanno operato per la messa in sicurezza del mezzo pesante. Fortunatamente non si registrano feriti o ulteriori complicazioni. La strada è stata complestamente chiusa al traffico per consentire le operazioni.