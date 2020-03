Cancelleria a domicilio: anche a Gragnano attivo il servizio per bambini e ragazzi

“L’attività scolastica tradizionale è sospesa da tempo e ancora non sappiamo se e quando potrà riprendere. I nostri studenti tuttavia continuano a seguire le lezioni e a lavorare da casa grazie alla didattica digitale a distanza”. E’ quanto dichiara in una nota l’Amministrazione Comunale di Gragnano Trebbiense (Piacenza), che aggiunge: “Il lavoro domestico richiede comunque materiale di cancelleria che non è più possibile acquistare nei negozi o nei centri commerciali. Il Comune – si legge – perdurando tale situazione ha pensato di andare incontro a queste particolari esigenze delle nostre famiglie, attivando un servizio di consegna a domicilio di cancelleria e articoli per i bambini e i ragazzi sia per lo studio sia per favorire la loro creatività, nonché per aiutarli a trascorrere in modo costruttivo e non noioso le lunghe giornate nelle mura di casa”.

“A tal fine – informa l’Amministrazione – si precisa che le famiglie interessate potranno telefonare ai commercianti aderenti all’iniziativa e procedere all’ordine. Il materiale verrà poi ritirato e consegnato ai destinatari dai volontari Auser, autorizzati anche al ritiro del prezzo di vendita”.

Questi i negozi:

Cartoleria Girasole, via Roma, 107 Gragnano Tr. Numero telefonico 320 071 21 06

Merceria “Rosso Bruno” via Roma, 48 Gragnano Tr. Numero telefonico 340 4972336