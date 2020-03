Carabinieri, nuovi rinforzi per i controlli: a Piacenza altri 10 militari

Carabinieri, nuovi rinforzi per Piacenza.

Come informa il comando provinciale, sono arrivati sul nostro territorio 10 militari provenienti dal 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano. Di concerto con le altre forze dell’ordine – fa sapere l’Arma – i rinforzi opereranno in ambito provinciale, da oggi sino al prossimo 5 aprile, per garantire il rispetto delle disposizioni per arginare l’emergenza coronavirus.