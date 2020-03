Castello, intervento straordinario di sanificazione delle strade

Castel San Giovanni (Piacenza), venerdì 20 e sabato 21 marzo intervento straordinario di disinfezione delle strade.

Lo si apprende da un post pubblicato sulla pagina facebook del comune piacentino. L’operazione di disinfezione, di cui si occuperà Iren nell’ambito delle misure per il contrasto della diffusione del coronavirus, riguarderà la zona del centro storico di Castello e avverrà in entrambe le giornate nella fascia oraria che va dalle 5:30 alle 17.

Durante l’intervento, l’amministrazione invita tutta la popolazione del centro storico a rispettare le seguenti precauzioni: tenere porte e finestre chiuse al passaggio delle macchine operatrici; non lasciare panni stesi o alimenti all’esterno delle abitazioni durante il trattamento con idropulitrici a getto di vapore con cloro; non sostare in prossimità dei mezzi di irrorazione.

Il Comune di Castel San Giovanni informa che nei prossimi giorni si procederà con lo stesso trattamento di disinfezione sul rimanente territorio del capoluogo e nelle frazioni, a mezzo di autobotte. La cittadinanza – fa sapere l’amministrazione – ne sarà tempestivamente informata con analogo avviso.

foto: google maps