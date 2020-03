Centro per le Famiglie, i servizi on line a disposizione dei cittadini

A partire da giovedì 12 marzo, presso il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, sarà nuovamente possibile richiedere alcuni servizi fruibili on line.

In particolare, verranno riattivate a distanza le consulenze educative e di coppia e il servizio informazioni, consulenza e orientamento sull’affido e sulla mediazione familiare. Per ricevere informazioni su come attivare i servizi è possibile chiamare lo sportello InformaFamiglie al numero 0523/492380, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e nei pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle 15.30 alle 18 e del mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.