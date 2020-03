Centro Rocca, donati mascherine, gel e guanti all’ospedale di Castello

“Il Centro Medico Rocca, in questo difficilissimo momento, prosegue la propria attività al servizio della cittadinanza, monitorando di ora in ora l’evolversi della situazione in merito alla diffusione del Coronavirus Covid-19”.

Lo dichiara in una nota la struttura piacentina, che tiene a far sapere di come si stia “attenendo scrupolosamente alle indicazioni che arrivano dalle istituzioni competenti: prima di presentarsi in Poliambulatorio gli utenti sono invitati a chiamare il numero 0523.713165 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per permettere al personale di gestire ogni esigenza e urgenza. I servizi garantiti sono Risonanza magnetica, Tac, Radiografie, Ecografie ed Ecocolordoppler, Ambulatorio Ortopedico”.

“Il centro medico rimane dunque operativo e a disposizione per visite ed esami strumentali di diagnostica per prestazioni urgenti: il tutto osservando ogni misura di prevenzione e sicurezza nei confronti del personale e dei pazienti”.

“Nel frattempo – conclude la struttura sanitaria -, il Centro Medico Rocca cerca di supportare anche sotto il profilo materiale l’intenso e instancabile lavoro degli operatori impegnati a fronteggiare questa emergenza sanitaria: lo staff ha donato all’ospedale di Castel San Giovanni presidi sanitari come guanti, mascherine e gel disinfettanti”